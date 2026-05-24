５月２４日の京都１１Ｒ・都大路Ｓ（４歳上オープン、芝１８００メートル＝１３頭立て）は、団野大成騎手が騎乗した２番人気のガイアメンテ（牡５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ドゥラメンテ）が直線で内から鋭く突き抜けレコード勝ち。２着に３番人気のチェルビアット（北村友一騎手）が入り、３着に１番人気のジーティーアダマン（川田将雅騎手）が続いた。勝ち時計は１分４３秒４（良）。今年４月２６日にイガッチが記録した１分