「手術や入院で、医療費が高額になったらどうなる？」――そんな不安に備えて知っておきたいのが、医療費の自己負担を一定額に抑える〈高額療養費制度〉です。実は、2026年8月から、この制度が段階的に見直される予定。いざというとき慌てないためにも、まずは知っておきたい3つの基本制度を、ファイナンシャルプランナー・井戸美枝さんに教えていただきました。※2026年4月9日時点の情報です。高額療養費制度【入院や手術などで高