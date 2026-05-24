「適宜適切に対応させていただいております」2026年5月20日、斎藤元彦兵庫県知事は定例記者会見でこのように述べ、記者の質問に「適宜適切」を何度も繰り返した。告発文書問題のやりとりを中心に、斎藤知事は記者の質問に対して、斎藤知事が同じ回答を繰り返し、かみ合わない問答が今なお続いている。「今お答えさせていただいた通り」「全く答えになってない」20日の定例記者会見で、フリーランスの記者は、公益通報に詳しい上智