「ハヤテベンチャーズ静岡」は24日、読売ジャイアンツと対戦しました。前日、巨人に完封負けを喫したハヤテ。初回巨人に1点を先制されますが、そのウラ、同点に追いつき富士市出身の 5番・鈴木将平。1・2塁間を抜けライト前への勝ち越しタイムリーヒット。4回ウラにはノーアウトランナー3塁1塁で8番・佐藤。大きな当たりでセンターへタイムリー2ベースヒット。続いて1番・仲村がライト