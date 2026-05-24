クマの目撃情報が相次いでいた浜松市浜名区引佐町で23日、クマ1頭を駆除した、と浜松市が発表しました。浜松市浜名区引佐町の狩宿地区では19日にクマの目撃情報があったほか、22日にも、車で通行中の人が道路脇にいるクマ1頭を目撃しました。クマは体長は1メートルほどあり、車に気付くと、その後、道路沿いの森林の中に入っていったということです。そして23日、警察や猟友会が、周辺をパトロールしていたところ、ク