◇プロ野球セ・リーグ 阪神 6-3 巨人（24日、東京ドーム）交流戦前を5連勝で終えた阪神。試合後のヒーローインタビューには、自身3年ぶりとなるホームランを放った梅野隆太郎選手が登場しました。4回までわずか2安打に抑えこまれるなど、対する巨人の先発・竹丸和幸投手の前に得点の糸口をつかめなかった阪神。それでも5回1アウトで打席に向かった梅野選手が、中段に飛び込むソロホームランを放ち攻撃の口火を切りました。この一発