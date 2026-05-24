◇全日本選抜レスリング選手権大会(24日、駒沢オリンピック公園体育館)レスリング女子57キロ級の決勝が行われ、パリ五輪金メダルの藤波朱理選手が優勝しました。前日の2試合を11-0、10-0で勝ち進んだ藤波選手は決勝で2023年優勝の永本聖奈選手と対戦します。藤波選手は開始30秒で2ポイント奪うなど第1ピリオドで6-0とリードします。第2ピリオドも積極的にタックルを仕掛けポイントを追加した藤波選手が8-0で勝利。57キロ級で全日本