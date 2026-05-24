俳優・上野樹里（39）の妻で、ロックバンド「TRICERATOPS」のボーカル・和田唱（50）が24日、自身のインスタグラムを更新。世界的歌手のダイアナ・ロスのライブに夫婦で参戦したことを報告し、会場前での2ショットを披露した。和田は「昨日ダイアナ・ロスをKアリーナで。前回の武道館から11年ぶりだったんだ。全然変わってないどころか、むしろ若返った気さえした。聴いてる感じ、キーも下げてないし、声の質感が基本的に昔の