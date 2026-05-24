「大相撲夏場所・千秋楽」（２４日、両国国技館）小結若隆景が藤凌駕を、大関霧島が宇良を下し、３敗を死守。賜杯の行方は優勝決定戦にもつれこまれた。若隆景は立ち合いで藤凌駕の当たりをしっかりと受け止めると、肩透かしで巧みに転がして盤石の勝利。表情を崩さず、花道を後にした。霧島も宇良を押し倒して圧倒した。若隆景は２２年春場所以来歴代３位の間隔となる２５場所ぶり２度目の優勝、霧島は２場所連続４度目の