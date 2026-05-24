◇ファーム・リーグ阪神7―4オリックス（2026年5月24日SGL）阪神2軍はオリックスに快勝をおさめた。3回にミスで2点を失ったが、その裏に5者連続安打を集めて一挙、4得点を奪った。先発・今朝丸は6回4安打3失点（自責1）で3勝目を手にした。野手では「5番・中堅」で出場した小野寺が3安打1打点、守備でもダイビングキャッチをみせるなど、攻守で躍動した。今朝丸以降は、石黒、門別、津田がリードを守った。以下は試合後の