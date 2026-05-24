大分市は24日、同市佐賀関で昨年11月に起きた大規模火災を巡る被災者らとの意見交換会を開き、来年末の完成を目指す市営の復興住宅について、当初の計画通り集合住宅の形式で建設する方針を伝えた。被災者の間には元の住居に近い一戸建て住宅の形式を望む声もあるが、計画の練り直しで完成までにさらに時間がかかることなどから、市は集合住宅が妥当と判断した。市によると、集合住宅型の復興住宅を建設するのは、火災現場そ