◇セ・リーグ巨人3―6阪神（2026年5月24日東京ドーム）巨人の先発・竹丸和幸投手は6回8安打4失点で3敗目を喫し「状態は良かったんですけど、やっぱりホームランは流れが変わるなと」と5回の2被弾を悔やんだ。4回までは無失点投球も5回に梅野に先制ソロを浴びた。その後2死一塁からは同じドラフト1位ルーキーの立石にプロ1号を浴びた。147キロ直球を右翼スタンドへ運ばれ「そんな悪いボールでもないと思うんですけど、