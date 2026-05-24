「中日３−５広島」（２４日、バンテリンドーム）広島が中盤に一挙５得点し、逆転勝ちした。０−３の六回だ。１死から売り出し中の名原が右前打を放つと、菊池が２号左越え２ラン。さらに坂倉の右翼線への二塁打から２死満塁とすると、持丸が一塁線を破る、走者一掃の３点適時二塁打を放った。この回、４本の長短打に２つの四球を絡め５得点。五回まで２安打無得点に封じられていた高橋宏を、一気呵成（かせい）に攻めたて