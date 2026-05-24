福島県の伝統行事・相馬野馬追で、放馬した馬が人と衝突し4人がけがをしました。相馬野馬追執行委員会によりますと、24日午後0時半過ぎ、福島県の相双地方で23日から始まった伝統の祭り「相馬野馬追」の甲冑（かっちゅう）競馬の開催中に1人が落馬し、放馬した馬が観客席に向かって逃げ出したということです。馬はその後確保されましたが、衝突されたスタッフなど4人がけがをしました。相馬野馬追は2日目の24日、祭りのハイライト