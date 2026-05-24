ビートたけし（79）は、24日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。全国で問題になっているクマによる人的被害をめぐり、クマと人間との「共生」のあり方を語る中で、自身が幼少期、出身地の東京都足立区で「鈴を付けろと言われていた」と、思いがけない?思い出を明かした。この日の放送では、クマが市街地など街中に出没するケースが相次いでいる実態を特集。5月14日に岩手県盛岡市の岩手大の