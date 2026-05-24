YONA YONA WEEKENDERSが、結成10周年イヤー第3弾シングル「パパ」を6月17日に配信リリース。また、あわせてジャケットアートワークおよびティザー映像が公開となった。 （関連：【映像あり】YONA YONA WEEKENDERS、結成10周年イヤー第3弾シングル「パパ」ティザー） YONA YONA WEEKENDERSは、5月10日の母の日に未発表楽曲「ママ」のデモトラック映像を公開している。映像の最後に