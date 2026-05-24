[5.24 J1百年構想リーグ WEST第18節](MUFG国立)※17:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[清水エスパルス]先発GK 16 梅田透吾DF 15 本多勇喜DF 25 マテウス・ブルネッティDF 28 吉田豊DF 51 住吉ジェラニレショーンMF 6 宇野禅斗MF 10 マテウス・ブエノMF 21 松崎快MF 47 嶋本悠大MF 81 小塚和季FW 9 オ・セフン控えGK 1 沖悠哉DF 4 蓮川壮大DF 5 北爪健吾DF 70 高木践MF 17 弓場将輝MF 44 西原源樹MF 97 大畑凜生FW 23 千葉