J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドは24日に全日程を終了し、プレーオフラウンド第1戦の対戦カードが決定した。POラウンドは各地域リーグラウンド同順位の4チームごとに分かれるミニトーナメント方式。第1戦はEAST-AとWEST-AのホームでEAST-A対EAST-B、WEST-A対WEST-Bの組み合わせによって行われる。勝者同士と敗者同士が対戦する第2戦は地域リーグラウンドの勝ち点が多い方のチームがホーム開催。両試合とも同点の場合は