【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第18節】(メグスタ)讃岐 2-2(PK4-5)FC大阪<得点者>[讃]淺田彗潤(29分)、イ・ギサン(83分)[F]菅原龍之助(21分)、家坂葉光(50分)<警告>[讃]禹相皓(36分)[F]家坂葉光(43分)、ヴィニシウス・ソウザ(87分)主審:上田隆生