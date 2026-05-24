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【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第18節】(サンアル)松本 3-3(PK2-4)福島<得点者>[松]藤枝康佑(41分)、小田逸稀(58分)、田中想来(90分+3)[福]オウンゴール(36分)、土屋櫂大(67分)、芦部晃生(89分)<警告>[松]田中想来(77分)[福]土屋櫂大(62分)、清水一雅(90分+1)主審:宗像瞭└福島が松本との激闘を制してEAST-B白星締め! 59歳カズは出番なし