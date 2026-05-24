[5.24 J2・J3百年構想リーグEAST-B第18節 松本 3-3(PK2-4) 福島 サンアル]福島ユナイテッドFCがJ2・J3百年構想リーグEAST-B最終戦を白星で飾った。第18節が24日に開催され、9位福島は敵地で7位松本山雅FCと対戦。3-3で突入したPK戦を4-2で制した。2試合ぶりに勝ち点3を獲得。ベンチスタートの59歳FW三浦知良に出番はなかった。先にスコアを動かしたのは福島。前半36分、ペナルティエリア左のFW岡田優希の折り返しからFW芦部晃