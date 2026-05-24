【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第18節】(いちご)宮崎 2-2(PK1-4)滋賀<得点者>[宮]井上怜(20分)、佐藤遼(73分)[滋]人見拓哉(36分)、井出敬大(48分)<警告>[宮]渡邉英祐(47分)、奥村晃司(61分)[滋]木下礼生(3分)、藤谷壮(12分)、海口彦太(28分)、人見拓哉(45分)主審:吉田哲朗