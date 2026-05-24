[5.24 J1百年構想リーグEAST第18節 水戸 1-3 川崎F Ksスタ]J1百年構想リーグEASTは24日に第18節を行った。水戸ホーリーホックと川崎フロンターレの対戦は、川崎Fが3-1で勝利。大卒ルーキーFW持山匡佑がハットトリックを達成した。直近で3連敗の水戸は試合開始前の時点で8位。前節はFC町田ゼルビアにPK戦で勝利した川崎Fは、6位でリーグ最終節を迎えた。前半は拮抗した展開が続く。前半13分、水戸はMF新井瑞希がドリブルから