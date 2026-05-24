【J1百年構想リーグ EAST第18節】(味スタ)東京V 0-6(前半0-3)横浜FM<得点者>[横]近藤友喜(25分)、谷村海那2(36分、46分)、ユーリ・アラウージョ2(45分+2、59分)、テヴィス(90分+1)<警告>[横]谷村海那(67分)、テヴィス(90分+2)主審:荒木友輔├横浜FMが東京Vを6発粉砕!! 前半に速攻から3得点、後半も開始13秒弾含む3ゴールで完封勝利└東京V福田湧矢が右足ミドル、ゴールへ勢いよく飛んだのはスパイク…横浜FM守備陣やカ