【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第18節】(ソユスタ)秋田 1-0(前半0-0)栃木C<得点者>[秋]佐藤大樹(70分)<警告>[栃]ペドロ・アウグスト(33分)、升掛友護(34分)、知念哲矢(45分+1)主審:上村篤史