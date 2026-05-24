【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第18節】(NDスタ)山形 3-1(前半3-0)湘南<得点者>[山]田中渉(10分)、柳町魁耀(15分)、吉尾海夏(28分)[湘]渡邊啓吾(90分+5)<警告>[湘]武田将平(64分)主審:大橋侑祐