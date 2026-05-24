【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第18節】(ミクスタ)北九州 1-5(前半1-2)鹿児島<得点者>[北]河辺駿太郎(9分)[鹿]藤村慶太(7分)、嵯峨理久(11分)、有田稜2(49分、65分)、河村慶人(68分)<警告>[北]吉原楓人(52分)[鹿]藤村慶太(36分)観衆:6,363人主審:佐々木慎哉