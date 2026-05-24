【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第18節】(ゴースタ)金沢 2-0(前半1-0)高知<得点者>[金]畑尾大翔(25分)、村田航一(89分)<警告>[高]深川大輔(20分)、福宮弘乃介(85分)主審:石丸秀平