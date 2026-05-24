[5.24 J1百年構想リーグEAST第18節 東京V 0-6 横浜FM 味スタ]横浜F・マリノスは24日、J1百年構想リーグEAST第18節で東京ヴェルディに6-0の快勝を収めた。なお同試合は北中米ワールドカップを担当する荒木友輔主審と三原純副審が揃ってさばいた。前半9分、東京VのMF松橋優安がペナルティエリア手前でボールを受けてミドルシュートを放った。これはMF山根陸にブロックされてゴールとは反対方向に飛んだ一方、シュートの勢いで福