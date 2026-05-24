――――――――――――――――――― 5月25日 (月) ―― ◆国内経済 ・4月外食売上高 (14:00) ・4月全国百貨店売上高 (14:30) ・5年クライメート・トランジション利付国債入札 ◆国際経済ｅｔｃ ★米国 (メモリアルデー) 、英国 (バンクホリデー) 、韓国、香港、スイス、ノルウェ