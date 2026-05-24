この記事をまとめると ■1983年登場の3代目シビックは走りのイメージを決定づけた ■ZC型DOHCエンジンと軽量ボディでテンロククラス屈指の性能を実現 ■レースで圧倒的な結果を残し走り屋文化でも高い支持を集めた テンロク最強伝説の原点 ホンダのシビックは、いまでもチューニング業界や走り屋たちから人気のあるクルマだが、本格的に走りのクルマとして注目を集め出したのは、1983年にデビューした3代目シビック、通称ワンダ