「中日３−５広島」（２４日、バンテリンドーム）広島の小園海斗内野手が「３番・遊撃」で出場したが、二回の守備から交代した。初回の１打席目は三ゴロに倒れていた。その裏の守備では先頭・村松のゴロを追ったが内野安打になった。鵜飼の左前適時打では、ゴロを逆シングルで捕球しようとしたが、打球は左前へと抜けた。その後、二回の守備から退き、遊撃にはドラフト３位・勝田が入った。序盤での交代がアナウンスされると