「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）阪神は打線が１１安打６得点と活発だった。投手陣も巨人の追撃も食い止め勝利。今季最長の５連勝で、貯金は最多の１１。首位に浮上した。五回に梅野の３年ぶりのソロ、新人・立石のプロ１号２ランが飛びだし先制。投げても才木が七回途中３失点で対巨人戦９連勝とした。藤川監督は「よくやってくれましたね。選手たちが素晴らしかったと思います」と第一声。ゲームを振り返るよう