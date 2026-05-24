タレントの中川翔子（41）が24日、東京・六本木 蔦屋書店で双子出産後初のコミックエッセイ『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』の発売記念イベントを開催した。【写真】ふんわりワンピース姿で登場した中川翔子2025年9月末に双子の男の子を出産し、大きな話題を集めた中川の自身の妊活・妊娠・出産・育児の体験をまとめた完全描き下ろしのコミックエッセイ。不妊治療や流産の経験、巨大化するお腹との日常、帝王切開当日