【イスタンブール共同】イランの革命防衛隊に近いタスニム通信は24日、米イランで調整中の覚書の内容を報じた。イラン核開発に関する交渉期間を設け、米国は期間中、制裁を緩和しイランの石油販売を容認することが盛り込まれたとした。