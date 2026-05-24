◇セ・リーグDeNA1−0ヤクルト（2026年5月24日横浜）DeNAはヤクルトに1−0で勝利し、連敗を2で止めた。現役引退を決断し、ラストゲームに臨んだダヤン・ビシエド内野手（37）は7回に代打で登場し、空振り三振に終わった。ヒーローインタビューに立った戸柱から「タンケ、カモン」と呼び込まれて、ファンの前に姿を現したビシエド。「皆さん、最後までたくさんの声援を送っていただいて本当にありがとうございました」と