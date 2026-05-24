「ホロライブ」VTuber・響咲リオナさんが、23日までに自身のチャンネルを更新。とある事情で先輩ホロメンの自宅からゲーム実況を行った。【動画】“先輩”の帰宅に慌てふためくリオナさんがかわいい（4：28：27ごろ）先日引っ越しをしたものの、まだネットが開通していないリオナさんを救ったのは、同じ「hololive DEV_IS」に所属する音楽アーティストVTuberグループ「ReGLOSS（リグロス）」の一条莉々華さんだった。彼女の家