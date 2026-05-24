◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）日曜追い切り＝５月２４日、栗東トレセン皐月賞４着のアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）は主戦の岩田康誠騎手を背に、ＣＷコースへ。まず、ゆったりとしたキャンターで１周し、２周目から時計を出した。しまいだけ気合をつける程度だったが、６ハロン８４秒４―１０秒８と鋭伸。無駄な力みの一切ない走りで、推進力