落語芸術協会は２４日、柳亭小痴楽が２０２８年秋に六代目柳亭痴楽を襲名することを発表した。小痴楽の父親は先代の５代目・痴楽。１６歳で入門する直前に病に倒れ、二ツ目昇進目前の２１歳の時に亡くなったため、万感の思いで襲名する。この日放送されたＮＨＫ「小痴楽の楽屋ぞめき」（日曜・後１時５分）の生放送でも襲名を発表。小痴楽が「とうとう腹づもりを。２年間時間をいただいて、人間を磨いていこうと」と意気込め