◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５広島（２４日・バンテリンドーム）広島・新井貴浩監督は試合後に小園を２回の守備からベンチに下げた理由を明かした。初回2死一、二塁から鵜飼の三遊間の打球に追いつきながらも捕球できず。２２日の同カードでも初回に失策し失点につながった。新井監督は「ああいうプレーをされると、チームの士気が下がるから代えた。ピッチャーも人生をかけて戦っている。今日だけじゃない」と厳しい表情