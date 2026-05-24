オークスで今村聖奈騎手によるＪＲＡ女性騎手初のＧ１制覇に沸いた東京競馬場。２４日、最終レース終了後に武豊騎手が報道陣の取材に応え、「自分が負けたので悔しいけどね。ゴールした時に勝ったと分かったので、立派だなと思いました。チャンスがあると思っていたけど、それを決めるのはさすがですね」と今村騎手に祝福の言葉を送った。レースは３歳牝馬１８頭立てで争われ、５番人気で今村騎手が手綱を執ったジュウリョクピ