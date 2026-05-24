横山歩夢が今季最後の公式戦で待望の初ゴールFW横山歩夢が所属するベルギー1部ゲンクは現地時間5月23日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）予選出場権を争うプレーオフ（PO）2の第10節でルーヴェンに2-0で勝利した。この試合に左ウィングで先発出場した横山は待望のベルギーリーグ戦初ゴールを挙げた。1-0の前半33分にDFザカリア・エル・ワアディからラストパスを受けた横山が右足を一閃、ゴール右隅へ突き刺した。2