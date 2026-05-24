明治安田J2・J3百年構想リーグ・地域リーグラウンドの最終節（第18節）。高知ユナイテッドSCは24日、ツエーゲン金沢とアウェーで対戦し、0対2で敗れ、最終節を勝利で飾ることはできませんでした。地域リーグラウンドは24日で終了し、高知ユナイテッドSCはWEST-Aグループを4位で戦いを終えました。