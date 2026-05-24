◇パ・リーグロッテ5―8楽天（2026年5月24日楽天モバイル最強パーク）ロッテは初回1死一、三塁から4番・山口の右越え二塁打で先制も、その裏、先発のロングが初回に8長短打を浴びて大量8失点。終盤の反撃も届かず、連勝は3で止まった。ロッテの初回8失点は、石川歩が10点を失った18年7月31日の日本ハム戦以来8年ぶり。サブロー監督は「ああなったら、ちょっとキツいですね」と序盤で大量失点の展開を嘆いた。ただ