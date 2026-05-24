「福島復興浜通りセンター」の開所式で看板を掛ける牧野復興相（左）＝24日午後、福島県双葉町牧野京夫復興相は24日、東京電力福島第1原発が立地する福島県双葉町に新たに設置した「福島復興浜通りセンター」を訪れた。開所式でセンターの看板を掛けた後、牧野氏は報道陣の取材に「地域に密着し、職員が住民と生活を一緒にしながら、復興にさらに力を入れていく」と述べた。センターは、浪江、富岡両町にあった福島復興局の2支