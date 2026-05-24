日本サッカー協会のシンボル「八咫烏」をあしらったおみくじ＝24日午後、福岡県太宰府市の太宰府天満宮福岡県太宰府市の太宰府天満宮は24日、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会が6月に開幕するのを前に、日本代表の必勝を祈願する神事を執り行った。日本サッカー協会副会長で元代表監督の岡田武史氏が玉串を奉納し「全力を尽くすので見守ってくださいと宣言してきた。ベスト8の壁を乗り越えたい」と意気込んだ。