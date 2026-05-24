陸上の関東学生対校選手権最終日は24日、カンセキスタジアムとちぎで行われ、女子200メートル決勝は高橋亜珠（筑波大）が23秒78で制し、100メートル障害との2冠を達成した。男子3000メートル障害は佐々木哲（早大）が8分24秒96の大会新記録で優勝。同5000メートルは岡田開成（中大）が13分31秒43で勝ち、2秒30差の2位に鈴木琉胤（早大）が入った。