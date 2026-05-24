支援者集会後に取材に応じる沖縄県の玉城デニー知事＝24日午後、沖縄県沖縄市沖縄県の玉城デニー知事の支援者集会が開かれた沖縄市の会場に、玉城氏の殺害を予告するメールが届いていたことが24日、分かった。メールには、名護市辺野古沖の転覆事故を巡り、死亡した女子生徒が乗っていた船の船長を「殺したい」とも書かれていた。メールは22日に届き、集会当日の24日は県警が会場周辺を警戒、無事終了した。