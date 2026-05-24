日本維新の会の遠藤敬国会対策委員長（首相補佐官）は２４日放送のＢＳ番組で、維新が内閣に閣僚を出す「閣内協力」をすることについて「国会をまたいだら、自然と一緒の責任を担い、役割を担うことになる」と述べ、前向きな考えを示した。維新は現在、閣僚を出さない「閣外協力」にとどめている。遠藤氏は、国民民主党の連立入りを「進めたらいい」と述べる一方、「衆院選の公約などを崩してまでやる必要はない」との考えも示