◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日両国国技館）小結・若隆景（31＝荒汐部屋）が東前頭17枚目・藤凌駕（23＝藤島部屋）を肩すかし下して12勝3敗と星を伸ばした。大関・霧島（30＝音羽山部屋）も、結びで東前頭11枚目・宇良（33＝木瀬部屋）を破り、12勝3敗とした。これにより2人による優勝決定戦にもつれ込んだ。2横綱、2大関が不在となった夏場所は14日目を終え、3敗の霧島、若隆景に加えて4敗の義ノ富士、伯乃富士、